سعر noice اليوم

السعر المباشر لمشروع noice (NOICE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NOICE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NOICE.

يحتل noice حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 945,353، مع عرض متداول قدره 72.13B NOICE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NOICE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NOICE بمقدار +0.68% خلال الساعة الماضية و+5.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق noice (NOICE)

القيمة السوقية $ 945.35K$ 945.35K $ 945.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M إمداد دورة التداول 72.13B 72.13B 72.13B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ noice هي $ 945.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOICE يبلغ 72.13B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.05M.