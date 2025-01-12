سعر nofap (NOFAP)
سعر nofap (NOFAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.18K. يتم تحديث سعر NOFAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق nofap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 451.86
- تغيير سعر nofap خلال اليوم هو -3.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر nofap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر nofap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر nofap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر nofap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.70%
|30 يوم
|$ 0
|-59.89%
|60 يوم
|$ 0
|-95.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر nofap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-3.70%
-12.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.
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