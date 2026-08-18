سعر Nodepay اليوم

السعر المباشر لمشروع Nodepay (NC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NC.

يحتل Nodepay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 325,418، مع عرض متداول قدره 421.26M NC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.329888، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NC بمقدار -0.94% خلال الساعة الماضية و+0.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 130.86K.

معلومات سوق Nodepay (NC)

القيمة السوقية $ 325.42K$ 325.42K $ 325.42K الحجم (24 ساعة) $ 130.86K$ 130.86K $ 130.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 510.44K$ 510.44K $ 510.44K إمداد دورة التداول 421.26M 421.26M 421.26M إجمالي العرض 999,934,703.1551664 999,934,703.1551664 999,934,703.1551664

القيمة السوقية الحالية لـ Nodepay هي $ 325.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 130.86K. العرض المتداول لـ NC يبلغ 421.26M، مع إجمالي عرض 999934703.1551664. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 510.44K.