سعر NodalWaves اليوم

السعر المباشر لمشروع NodalWaves (NODAL) اليوم هو $ 0.00312844، مع تغير بنسبة 1.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NODAL الحالي إلى USD هو $ 0.00312844 لكل NODAL.

يحتل NodalWaves حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,180,288، مع عرض متداول قدره 376.41M NODAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NODAL بين $ 0.00310906 (أدنى) و$ 0.00321888 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0040084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00196783.

على المدى القصير، تحرك NODAL بمقدار -2.00% خلال الساعة الماضية و+13.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.55K.

معلومات سوق NodalWaves (NODAL)

القيمة السوقية $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M الحجم (24 ساعة) $ 6.55K$ 6.55K $ 6.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.28M$ 31.28M $ 31.28M إمداد دورة التداول 376.41M 376.41M 376.41M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NodalWaves هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.55K. العرض المتداول لـ NODAL يبلغ 376.41M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.28M.