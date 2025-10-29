معلومات سعر Niuma (NIUMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00009704 $ 0.00009704 $ 0.00009704 24 ساعة منخفض $ 0.00011587 $ 0.00011587 $ 0.00011587 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00009704$ 0.00009704 $ 0.00009704 24 ساعة مرتفع $ 0.00011587$ 0.00011587 $ 0.00011587 عالية طوال الوقت $ 0.00033626$ 0.00033626 $ 0.00033626 أدنى سعر $ 0.00009704$ 0.00009704 $ 0.00009704 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +4.38% تغير السعر (7 أيام) -8.42% تغير السعر (7 أيام) -8.42%

سعر Niuma (NIUMA) في الوقت الحقيقي هو $0.0001079. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NIUMA بين أدنى سعر $ 0.00009704 وأعلى سعر $ 0.00011587، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNIUMA على الإطلاق هو $ 0.00033626، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009704.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NIUMA +0.09% على مدار الساعة الماضية، +4.38% على مدار 24 ساعة، و -8.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Niuma (NIUMA)

القيمة السوقية $ 105.23K$ 105.23K $ 105.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 105.23K$ 105.23K $ 105.23K إمداد دورة التداول 975.25M 975.25M 975.25M إجمالي العرض 975,249,708.4377322 975,249,708.4377322 975,249,708.4377322

القيمة السوقية الحالية لـ Niuma هي $ 105.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NIUMA يبلغ 975.25M، مع إجمالي عرض 975249708.4377322. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 105.23K.