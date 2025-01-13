سعر Nitefeeder (NITEFEEDER)
سعر Nitefeeder (NITEFEEDER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NITEFEEDER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nitefeeder الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.28K
- تغيير سعر Nitefeeder خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NITEFEEDER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NITEFEEDER.
خلال اليوم، كان سعر Nitefeeder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nitefeeder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nitefeeder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nitefeeder مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.08%
|30 يوم
|$ 0
|-20.70%
|60 يوم
|$ 0
|-41.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nitefeeder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-2.08%
-23.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nitefeeder is Pepe's only pet. Nitefeeder was created by Matt Furie in 2004 and is the only character found in both The Boys Club comic (2006) and The Night Riders comic (2008). It is a memecoin that was created in April, 2024 and then had a community takeover a few days later. The community is building a massive P2P game that is built on Unreal Engine 5. It will be a racing/racing game just like Mario Kart but featuring all the main Boys Club characters.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NITEFEEDER إلى AUD
A$--
|1 NITEFEEDER إلى GBP
￡--
|1 NITEFEEDER إلى EUR
€--
|1 NITEFEEDER إلى USD
$--
|1 NITEFEEDER إلى MYR
RM--
|1 NITEFEEDER إلى TRY
₺--
|1 NITEFEEDER إلى JPY
¥--
|1 NITEFEEDER إلى RUB
₽--
|1 NITEFEEDER إلى INR
₹--
|1 NITEFEEDER إلى IDR
Rp--
|1 NITEFEEDER إلى PHP
₱--
|1 NITEFEEDER إلى EGP
￡E.--
|1 NITEFEEDER إلى BRL
R$--
|1 NITEFEEDER إلى CAD
C$--
|1 NITEFEEDER إلى BDT
৳--
|1 NITEFEEDER إلى NGN
₦--
|1 NITEFEEDER إلى UAH
₴--
|1 NITEFEEDER إلى VES
Bs--
|1 NITEFEEDER إلى PKR
Rs--
|1 NITEFEEDER إلى KZT
₸--
|1 NITEFEEDER إلى THB
฿--
|1 NITEFEEDER إلى TWD
NT$--
|1 NITEFEEDER إلى CHF
Fr--
|1 NITEFEEDER إلى HKD
HK$--
|1 NITEFEEDER إلى MAD
.د.م--