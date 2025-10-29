معلومات سعر NeverPay (NPAY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001466 $ 0.00001466 $ 0.00001466 24 ساعة منخفض $ 0.00001654 $ 0.00001654 $ 0.00001654 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001466$ 0.00001466 $ 0.00001466 24 ساعة مرتفع $ 0.00001654$ 0.00001654 $ 0.00001654 عالية طوال الوقت $ 0.00016098$ 0.00016098 $ 0.00016098 أدنى سعر $ 0.00001105$ 0.00001105 $ 0.00001105 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -10.40% تغير السعر (7 أيام) +14.09% تغير السعر (7 أيام) +14.09%

سعر NeverPay (NPAY) في الوقت الحقيقي هو $0.00001482. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NPAY بين أدنى سعر $ 0.00001466 وأعلى سعر $ 0.00001654، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNPAY على الإطلاق هو $ 0.00016098، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001105.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NPAY -- على مدار الساعة الماضية، -10.40% على مدار 24 ساعة، و +14.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NeverPay (NPAY)

القيمة السوقية $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K إمداد دورة التداول 999.00M 999.00M 999.00M إجمالي العرض 998,998,633.400859 998,998,633.400859 998,998,633.400859

القيمة السوقية الحالية لـ NeverPay هي $ 14.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NPAY يبلغ 999.00M، مع إجمالي عرض 998998633.400859. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.81K.