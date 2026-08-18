سعر Neutron اليوم

السعر المباشر لمشروع Neutron (NTRN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NTRN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NTRN.

يحتل Neutron حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79,986، مع عرض متداول قدره 369.08M NTRN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NTRN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.97، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NTRN بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و+11.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 114.58.

معلومات سوق Neutron (NTRN)

القيمة السوقية $ 79.99K$ 79.99K $ 79.99K الحجم (24 ساعة) $ 114.58$ 114.58 $ 114.58 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1,347,830,233,740.33T$ 1,347,830,233,740.33T $ 1,347,830,233,740.33T إمداد دورة التداول 369.08M 369.08M 369.08M إجمالي العرض 616,074,110.219272 616,074,110.219272 616,074,110.219272

القيمة السوقية الحالية لـ Neutron هي $ 79.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.58. العرض المتداول لـ NTRN يبلغ 369.08M، مع إجمالي عرض 616074110.219272. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1,347,830,233,740.33T.