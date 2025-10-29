معلومات سعر NETWORKCITIES (CITIES) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00037331 $ 0.00037331 $ 0.00037331 24 ساعة منخفض $ 0.00044069 $ 0.00044069 $ 0.00044069 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00037331$ 0.00037331 $ 0.00037331 24 ساعة مرتفع $ 0.00044069$ 0.00044069 $ 0.00044069 عالية طوال الوقت $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 أدنى سعر $ 0.00013011$ 0.00013011 $ 0.00013011 تغير السعر (1 ساعة) -3.30% تغير السعر (1يوم) -10.74% تغير السعر (7 أيام) -23.05% تغير السعر (7 أيام) -23.05%

سعر NETWORKCITIES (CITIES) في الوقت الحقيقي هو $0.0003704. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CITIES بين أدنى سعر $ 0.00037331 وأعلى سعر $ 0.00044069، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCITIES على الإطلاق هو $ 0.00196208، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00013011.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CITIES -3.30% على مدار الساعة الماضية، -10.74% على مدار 24 ساعة، و -23.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق NETWORKCITIES (CITIES)

القيمة السوقية $ 370.38K$ 370.38K $ 370.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 370.38K$ 370.38K $ 370.38K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

القيمة السوقية الحالية لـ NETWORKCITIES هي $ 370.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CITIES يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999953262.5074646. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 370.38K.