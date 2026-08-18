سعر NEST اليوم

السعر المباشر لمشروع NEST (NEST) اليوم هو $ 0.00534475، مع تغير بنسبة 0.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEST الحالي إلى USD هو $ 0.00534475 لكل NEST.

يحتل NEST حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,340,043، مع عرض متداول قدره 251.60M NEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEST بين $ 0.0053445 (أدنى) و$ 0.00574534 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04380651، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEST بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-10.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 30.34K.

معلومات سوق NEST (NEST)

القيمة السوقية $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M الحجم (24 ساعة) $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M إمداد دورة التداول 251.60M 251.60M 251.60M إجمالي العرض 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554

القيمة السوقية الحالية لـ NEST هي $ 1.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 30.34K. العرض المتداول لـ NEST يبلغ 251.60M، مع إجمالي عرض 1768917541.255554. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.45M.