سعر Nerite اليوم

السعر المباشر لمشروع Nerite (NERI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NERI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NERI.

يحتل Nerite حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,580.88، مع عرض متداول قدره 83.13M NERI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NERI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00188007، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NERI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 895.93.

معلومات سوق Nerite (NERI)

القيمة السوقية $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K الحجم (24 ساعة) $ 895.93$ 895.93 $ 895.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K إمداد دورة التداول 83.13M 83.13M 83.13M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nerite هي $ 19.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 895.93. العرض المتداول لـ NERI يبلغ 83.13M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.56K.