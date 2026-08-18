سعر Neox اليوم

السعر المباشر لمشروع Neox (NEOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NEOX.

يحتل Neox حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 73,708، مع عرض متداول قدره 545.88M NEOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEOX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00460294، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NEOX بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+2.52% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.54.

معلومات سوق Neox (NEOX)

القيمة السوقية $ 73.71K$ 73.71K $ 73.71K الحجم (24 ساعة) $ 53.54$ 53.54 $ 53.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 135.03K$ 135.03K $ 135.03K إمداد دورة التداول 545.88M 545.88M 545.88M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Neox هي $ 73.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.54. العرض المتداول لـ NEOX يبلغ 545.88M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 135.03K.