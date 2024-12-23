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سعر Nemesis Downfall (ND) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 136.20K . يتم تحديث سعر ND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nemesis Downfall الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 420.87 - تغيير سعر Nemesis Downfall خلال اليوم هو -3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.81B

أداء سعر Nemesis Downfall (ND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nemesis Downfall مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nemesis Downfall مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nemesis Downfall مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nemesis Downfall مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.30% 30 يوم $ 0 -65.19% 60 يوم $ 0 -1.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nemesis Downfall (ND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nemesis Downfall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -3.05% تغير السعر (1يوم) -3.30% تغير السعر (7 أيام) -5.38%

معلومات سوق Nemesis Downfall (ND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: