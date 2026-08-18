سعر Naven Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Naven Network (NAVEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 20.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NAVEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NAVEN.

يحتل Naven Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,873، مع عرض متداول قدره 1.00B NAVEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NAVEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00175302، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NAVEN بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و+11.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Naven Network (NAVEN)

القيمة السوقية $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85.87K$ 85.87K $ 85.87K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Naven Network هي $ 85.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NAVEN يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85.87K.