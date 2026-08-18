سعر native coin اليوم

السعر المباشر لمشروع native coin (NATIVE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 18.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NATIVE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NATIVE.

يحتل native coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,137.66، مع عرض متداول قدره 1.00B NATIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NATIVE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NATIVE بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-16.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق native coin (NATIVE)

القيمة السوقية $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ native coin هي $ 12.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NATIVE يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.14K.