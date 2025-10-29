معلومات سعر Nativ (NTV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00003445 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) +2.45% تغير السعر (7 أيام) -51.05%

سعر Nativ (NTV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NTV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNTV على الإطلاق هو $ 0.00003445، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NTV -0.90% على مدار الساعة الماضية، +2.45% على مدار 24 ساعة، و -51.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nativ (NTV)

القيمة السوقية $ 17.28K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.59K إمداد دورة التداول 29.53B إجمالي العرض 148,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nativ هي $ 17.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NTV يبلغ 29.53B، مع إجمالي عرض 148000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.59K.