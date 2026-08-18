سعر Nabox اليوم

السعر المباشر لمشروع Nabox (NABOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NABOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NABOX.

يحتل Nabox حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,477، مع عرض متداول قدره 208.95B NABOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NABOX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NABOX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-14.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Nabox (NABOX)

القيمة السوقية $ 113.48K$ 113.48K $ 113.48K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 543.07K$ 543.07K $ 543.07K إمداد دورة التداول 208.95B 208.95B 208.95B إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nabox هي $ 113.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NABOX يبلغ 208.95B، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 543.07K.