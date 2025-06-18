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سعر myEva (MYEVA) المباشر لليوم هو USD 0.01076028 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.64K . يتم تحديث سعر MYEVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق myEva الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر myEva خلال اليوم هو -1.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.31M

أداء سعر myEva (MYEVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر myEva مقابل USD هو $ -0.00016825096946908 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر myEva مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر myEva مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر myEva مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00016825096946908 -1.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر myEva (MYEVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر myEva: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01046106$ 0.01046106 $ 0.01046106 24 ساعة مرتفع $ 0.01114798$ 0.01114798 $ 0.01114798 عالية طوال الوقت $ 0.01295522$ 0.01295522 $ 0.01295522 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -1.53% تغير السعر (7 أيام) -11.14%

معلومات سوق myEva (MYEVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: