سعر myEva (MYEVA)
سعر myEva (MYEVA) المباشر لليوم هو USD 0.01076028. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.64K. يتم تحديث سعر MYEVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق myEva الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر myEva خلال اليوم هو -1.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.31M
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خلال اليوم، كان سعر myEva مقابل USD هو $ -0.00016825096946908 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر myEva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر myEva مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر myEva مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00016825096946908
|-1.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر myEva: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
-1.53%
-11.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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