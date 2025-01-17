سعر My Token (MTK)
سعر My Token (MTK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 920.76K. يتم تحديث سعر MTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق My Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.11K
- تغيير سعر My Token خلال اليوم هو -13.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.35M
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خلال اليوم، كان سعر My Token مقابل USD هو $ -0.000139627413296669 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر My Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر My Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر My Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000139627413296669
|-13.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر My Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-13.16%
+3.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A cow memecoin $MTK My Token born from eliza GitHub code pumpfun.ts. The Cow $MTK (My token) is the first successful test token created using ai16z pumpfun.ts code from Eliza’s GitHub. This code is designed to let All AI agents create and launch their own pumpfun tokens. $MTK was a key test token to make sure that codes worked , making it the starting point for future AI-driven token launches and showing a new way AI can be part of the crypto world.
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