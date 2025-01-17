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سعر My Token (MTK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 920.76K . يتم تحديث سعر MTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق My Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.11K - تغيير سعر My Token خلال اليوم هو -13.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.35M

أداء سعر My Token (MTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر My Token مقابل USD هو $ -0.000139627413296669 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر My Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر My Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر My Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000139627413296669 -13.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر My Token (MTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر My Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00130773$ 0.00130773 $ 0.00130773 عالية طوال الوقت $ 0.00198693$ 0.00198693 $ 0.00198693 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -13.16% تغير السعر (7 أيام) +3.19%

معلومات سوق My Token (MTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: