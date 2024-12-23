سعر MUT (MUT)
سعر MUT (MUT) المباشر لليوم هو USD 0.02047631. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.47M. يتم تحديث سعر MUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.82K
- تغيير سعر MUT خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر MUT مقابل USD هو $ -0.00023591959874077 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUT مقابل USD هو $ +0.0051259923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00023591959874077
|-1.13%
|30 يوم
|$ +0.0051259923
|+25.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
-1.13%
-46.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits.
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