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سعر MUT (MUT) المباشر لليوم هو USD 0.02047631 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.47M . يتم تحديث سعر MUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.82K - تغيير سعر MUT خلال اليوم هو -1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر MUT (MUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUT مقابل USD هو $ -0.00023591959874077 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUT مقابل USD هو $ +0.0051259923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023591959874077 -1.13% 30 يوم $ +0.0051259923 +25.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MUT (MUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02005034$ 0.02005034 $ 0.02005034 24 ساعة مرتفع $ 0.02227753$ 0.02227753 $ 0.02227753 عالية طوال الوقت $ 0.089324$ 0.089324 $ 0.089324 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -46.80%

معلومات سوق MUT (MUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: