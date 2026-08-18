سعر Mushu اليوم

السعر المباشر لمشروع Mushu (MUSHU) اليوم هو $ 0.00620865، مع تغير بنسبة 11.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MUSHU الحالي إلى USD هو $ 0.00620865 لكل MUSHU.

يحتل Mushu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 991,549، مع عرض متداول قدره 159.70M MUSHU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MUSHU بين $ 0.00613512 (أدنى) و$ 0.00819553 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03407162، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00100961.

على المدى القصير، تحرك MUSHU بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-29.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 112.70K.

معلومات سوق Mushu (MUSHU)

القيمة السوقية $ 991.55K$ 991.55K $ 991.55K الحجم (24 ساعة) $ 112.70K$ 112.70K $ 112.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 991.55K$ 991.55K $ 991.55K إمداد دورة التداول 159.70M 159.70M 159.70M إجمالي العرض 159,704,491.930677 159,704,491.930677 159,704,491.930677

القيمة السوقية الحالية لـ Mushu هي $ 991.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 112.70K. العرض المتداول لـ MUSHU يبلغ 159.70M، مع إجمالي عرض 159704491.930677. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 991.55K.