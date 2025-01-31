سعر MUNCAT (MUNCAT)
سعر MUNCAT (MUNCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00092092. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 923.84K. يتم تحديث سعر MUNCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUNCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.76K
- تغيير سعر MUNCAT خلال اليوم هو +2.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ -0.0004023208 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ -0.0004990493 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ -0.001271241281512462 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.72%
|30 يوم
|$ -0.0004023208
|-43.68%
|60 يوم
|$ -0.0004990493
|-54.19%
|90 يوم
|$ -0.001271241281512462
|-57.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUNCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.95%
+2.72%
-12.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MuNCAT i am stuck on the moon mun cat--A cat that’s stuck on the moon and is trying to get out. The $MuNCAT a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. $MuNCAT is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
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￡0.000736736
|1 MUNCAT إلى EUR
€0.0008840832
|1 MUNCAT إلى USD
$0.00092092
|1 MUNCAT إلى MYR
RM0.0040612572
|1 MUNCAT إلى TRY
₺0.033014982
|1 MUNCAT إلى JPY
¥0.1418493076
|1 MUNCAT إلى RUB
₽0.090664574
|1 MUNCAT إلى INR
₹0.0798069272
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Rp15.0970467648
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₱0.0537725188
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￡E.0.0462578116
|1 MUNCAT إلى BRL
R$0.0054058004
|1 MUNCAT إلى CAD
C$0.0013261248
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৳0.1123338216
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₦1.4233647428
|1 MUNCAT إلى UAH
₴0.0384852468
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Bs0.05249244
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Rs0.2568077512
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₸0.4779022248
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฿0.0309797488
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NT$0.0303074772
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Fr0.000828828
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HK$0.0071739668
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.د.م0.0092368276