احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MUNCAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MUNCAT.

سعر MUNCAT (MUNCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00092092 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 923.84K . يتم تحديث سعر MUNCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUNCAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 410.76K - تغيير سعر MUNCAT خلال اليوم هو +2.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MUNCAT (MUNCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ -0.0004023208 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ -0.0004990493 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUNCAT مقابل USD هو $ -0.001271241281512462 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.72% 30 يوم $ -0.0004023208 -43.68% 60 يوم $ -0.0004990493 -54.19% 90 يوم $ -0.001271241281512462 -57.99%

تحليل سعر MUNCAT (MUNCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUNCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0008595$ 0.0008595 $ 0.0008595 24 ساعة مرتفع $ 0.00095438$ 0.00095438 $ 0.00095438 عالية طوال الوقت $ 0.04048895$ 0.04048895 $ 0.04048895 تغير السعر (1 ساعة) -1.95% تغير السعر (1يوم) +2.72% تغير السعر (7 أيام) -12.33%

معلومات سوق MUNCAT (MUNCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: