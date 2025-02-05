سعر MultiPlanetary Inus (INUS)
سعر MultiPlanetary Inus (INUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MultiPlanetary Inus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.48
- تغيير سعر MultiPlanetary Inus خلال اليوم هو -4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.46%
|30 يوم
|$ 0
|-39.37%
|60 يوم
|$ 0
|-42.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MultiPlanetary Inus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-4.46%
-21.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? MultiPlanetary INUS - The first ever token that combines P2E with AI to unify the top Meme coin community. What makes your project unique? INUS mission is "to make MEME practical." As a token to give Meme a practical application, INUS has chosen to use the P2E game as a vehicle, combined with AI, to provide the market with a second generation Memecoin. History of your project. What’s next for your project? Release P2E games combined with AI What can your token be used for?
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