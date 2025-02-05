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سعر MultiPlanetary Inus (INUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MultiPlanetary Inus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.48 - تغيير سعر MultiPlanetary Inus خلال اليوم هو -4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MultiPlanetary Inus (INUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MultiPlanetary Inus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.46% 30 يوم $ 0 -39.37% 60 يوم $ 0 -42.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MultiPlanetary Inus (INUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MultiPlanetary Inus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -4.46% تغير السعر (7 أيام) -21.30%

معلومات سوق MultiPlanetary Inus (INUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: