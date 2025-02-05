سعر MullenArmy (MULN)
سعر MullenArmy (MULN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MULN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MullenArmy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.94
- تغيير سعر MullenArmy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MullenArmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MullenArmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MullenArmy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MullenArmy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-76.27%
|60 يوم
|$ 0
|-82.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MullenArmy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-24.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Mullen Army Token originated from a dedicated community of retail investors who faced challenges in the traditional stock market. We united to create a cryptocurrency that embodies our principles and aspirations for a fair financial system. We provide a platform for retail investors to engage in a transparent and fair financial market. Our efforts include grassroots marketing, community engagement, and educational content to empower our investors.
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