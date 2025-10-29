معلومات سعر Mubarakah (MUBARAKAH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.82% تغير السعر (1يوم) -15.84% تغير السعر (7 أيام) -15.01% تغير السعر (7 أيام) -15.01%

سعر Mubarakah (MUBARAKAH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MUBARAKAH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMUBARAKAH على الإطلاق هو $ 0.01080484، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MUBARAKAH -0.82% على مدار الساعة الماضية، -15.84% على مدار 24 ساعة، و -15.01% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Mubarakah (MUBARAKAH)

القيمة السوقية $ 663.74K$ 663.74K $ 663.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 663.74K$ 663.74K $ 663.74K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mubarakah هي $ 663.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MUBARAKAH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 663.74K.