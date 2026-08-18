سعر MrCashClaw اليوم

السعر المباشر لمشروع MrCashClaw (CASHCLAW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CASHCLAW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CASHCLAW.

يحتل MrCashClaw حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,373.14، مع عرض متداول قدره 100.00B CASHCLAW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CASHCLAW بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CASHCLAW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+4.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MrCashClaw (CASHCLAW)

القيمة السوقية $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.37K$ 19.37K $ 19.37K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MrCashClaw هي $ 19.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CASHCLAW يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.37K.