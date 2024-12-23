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سعر Mox Studio (MOX) المباشر لليوم هو USD 0.02814756 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 533.04K . يتم تحديث سعر MOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mox Studio الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K - تغيير سعر Mox Studio خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.94M

أداء سعر Mox Studio (MOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ +0.0362601512 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ +0.2063434938 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ +0.025158592216027532 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ +0.0362601512 +128.82% 60 يوم $ +0.2063434938 +733.08% 90 يوم $ +0.025158592216027532 +841.72%

تحليل سعر Mox Studio (MOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mox Studio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02786835$ 0.02786835 $ 0.02786835 24 ساعة مرتفع $ 0.02954903$ 0.02954903 $ 0.02954903 عالية طوال الوقت $ 0.04289297$ 0.04289297 $ 0.04289297 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -33.27%

معلومات سوق Mox Studio (MOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: