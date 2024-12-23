سعر Mox Studio (MOX)
سعر Mox Studio (MOX) المباشر لليوم هو USD 0.02814756. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 533.04K. يتم تحديث سعر MOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mox Studio الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K
- تغيير سعر Mox Studio خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.94M
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خلال اليوم، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ +0.0362601512 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ +0.2063434938 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mox Studio مقابل USD هو $ +0.025158592216027532 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ +0.0362601512
|+128.82%
|60 يوم
|$ +0.2063434938
|+733.08%
|90 يوم
|$ +0.025158592216027532
|+841.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mox Studio: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.18%
-33.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.
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