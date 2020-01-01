توكنوميكس Mox Studio (MOX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mox Studio (MOX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mox Studio (MOX) Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games. الموقع الرسمي: https://moxstudio.net اشتر MOX الآن!

توكنوميكس Mox Studio (MOX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mox Studio (MOX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.21K $ 30.21K $ 30.21K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 36.01M $ 36.01M $ 36.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 83.91K $ 83.91K $ 83.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04289297 $ 0.04289297 $ 0.04289297 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00084086 $ 0.00084086 $ 0.00084086 معرفة المزيد عن سعر Mox Studio (MOX)

توكنوميكس Mox Studio (MOX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mox Studio (MOX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MOX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MOX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MOX، استكشف السعر المباشر لتوكن MOX!

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