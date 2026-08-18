سعر moonpig اليوم

السعر المباشر لمشروع moonpig (MOONPIG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOONPIG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOONPIG.

يحتل moonpig حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 203,731، مع عرض متداول قدره 980.25M MOONPIG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOONPIG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.12267، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOONPIG بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.67K.

معلومات سوق moonpig (MOONPIG)

القيمة السوقية $ 203.73K$ 203.73K $ 203.73K الحجم (24 ساعة) $ 24.67K$ 24.67K $ 24.67K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 203.73K$ 203.73K $ 203.73K إمداد دورة التداول 980.25M 980.25M 980.25M إجمالي العرض 980,254,156.401686 980,254,156.401686 980,254,156.401686

القيمة السوقية الحالية لـ moonpig هي $ 203.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.67K. العرض المتداول لـ MOONPIG يبلغ 980.25M، مع إجمالي عرض 980254156.401686. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 203.73K.