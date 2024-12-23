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سعر MoonEdge (MOONED) المباشر لليوم هو USD 0.00503902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 939.89K . يتم تحديث سعر MOONED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MoonEdge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.04K - تغيير سعر MoonEdge خلال اليوم هو -3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 186.45M

أداء سعر MoonEdge (MOONED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MoonEdge مقابل USD هو $ -0.00017316910483169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MoonEdge مقابل USD هو $ +0.0009729722 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MoonEdge مقابل USD هو $ +0.0011567932 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MoonEdge مقابل USD هو $ +0.000772025163256964 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00017316910483169 -3.32% 30 يوم $ +0.0009729722 +19.31% 60 يوم $ +0.0011567932 +22.96% 90 يوم $ +0.000772025163256964 +18.09%

تحليل سعر MoonEdge (MOONED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MoonEdge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0050318$ 0.0050318 $ 0.0050318 24 ساعة مرتفع $ 0.00525141$ 0.00525141 $ 0.00525141 عالية طوال الوقت $ 0.189649$ 0.189649 $ 0.189649 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) -5.03%

معلومات سوق MoonEdge (MOONED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: