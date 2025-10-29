معلومات سعر Moon Rocks (MROCKS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00089242 24 ساعة مرتفع $ 0.00099731 عالية طوال الوقت $ 0.00798221 أدنى سعر $ 0.00084629 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) +3.26% تغير السعر (7 أيام) -1.88%

سعر Moon Rocks (MROCKS) في الوقت الحقيقي هو $0.00096763. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MROCKS بين أدنى سعر $ 0.00089242 وأعلى سعر $ 0.00099731، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMROCKS على الإطلاق هو $ 0.00798221، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00084629.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MROCKS -0.50% على مدار الساعة الماضية، +3.26% على مدار 24 ساعة، و -1.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moon Rocks (MROCKS)

القيمة السوقية $ 966.95K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 966.95K إمداد دورة التداول 1000.00M إجمالي العرض 999,995,479.1803173

القيمة السوقية الحالية لـ Moon Rocks هي $ 966.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MROCKS يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995479.1803173. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 966.95K.