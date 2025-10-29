سعر Moon Rocks المباشر اليوم هو 0.00096763 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MROCKS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MROCKS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Moon Rocks المباشر اليوم هو 0.00096763 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MROCKS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MROCKS بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Moon Rocks

سعر Moon Rocks (MROCKS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MROCKS إلى USD:

$0.00096763
$0.00096763$0.00096763
+3.20%1D
USD
مخطط أسعار Moon Rocks (MROCKS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:20:20 (UTC+8)

معلومات سعر Moon Rocks (MROCKS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00089242
$ 0.00089242$ 0.00089242
24 ساعة منخفض
$ 0.00099731
$ 0.00099731$ 0.00099731
24 ساعة مرتفع

$ 0.00089242
$ 0.00089242$ 0.00089242

$ 0.00099731
$ 0.00099731$ 0.00099731

$ 0.00798221
$ 0.00798221$ 0.00798221

$ 0.00084629
$ 0.00084629$ 0.00084629

-0.50%

+3.26%

-1.88%

-1.88%

سعر Moon Rocks (MROCKS) في الوقت الحقيقي هو $0.00096763. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MROCKS بين أدنى سعر $ 0.00089242 وأعلى سعر $ 0.00099731، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMROCKS على الإطلاق هو $ 0.00798221، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00084629.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MROCKS -0.50% على مدار الساعة الماضية، +3.26% على مدار 24 ساعة، و -1.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moon Rocks (MROCKS)

$ 966.95K
$ 966.95K$ 966.95K

--
----

$ 966.95K
$ 966.95K$ 966.95K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,479.1803173
999,995,479.1803173 999,995,479.1803173

القيمة السوقية الحالية لـ Moon Rocks هي $ 966.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MROCKS يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999995479.1803173. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 966.95K.

سجل سعر Moon Rocks (MROCKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moon Rocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Moon Rocks مقابل USD هو $ -0.0004681008 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Moon Rocks مقابل USD هو $ -0.0004835899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Moon Rocks مقابل USD هو $ -0.0003578139346641886 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+3.26%
30 يوم$ -0.0004681008-48.37%
60 يوم$ -0.0004835899-49.97%
90 يوم$ -0.0003578139346641886-26.99%

ما هو Moon Rocks ( MROCKS )

Moonsters is the first ever animated 404 in ALL of crypto, blending ultra HQ animated NFT art with a Solana token and never before seen RWAs. The ecosystem consist of 10,000 animated Hybrid NFTs on the Solana blockchain, conversion pool, token, P2E game, RWA’s such as the Moonsters stage bus & monster truck, Meteora Stake2Earn pool, HQ merch & much more. Moonsters is constantly doing the undone in the Web3 & Web2 space.

المصدر Moon Rocks (MROCKS)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Moon Rocks (USD)

كم ستكون قيمة Moon Rocks (MROCKS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Moon Rocks (MROCKS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Moon Rocks.

تحقق الآن من توقعات سعر Moon Rocks!

عملة MROCKS إلى العملات المحلية

توكنوميكس Moon Rocks (MROCKS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Moon Rocks (MROCKS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MROCKS والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Moon Rocks (MROCKS)

كم يساوي Moon Rocks (MROCKS) اليوم؟
سعر MROCKS المباشر في USD هو USD 0.00096763، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MROCKS إلى USD الحالي؟
سعر MROCKS إلى USD الحالي هو $ 0.00096763. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Moon Rocks ؟
القيمة السوقية لعملة MROCKS هي $ 966.95K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MROCKS؟
العرض المتداول لتوكن MROCKS هو 1000.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MROCKS؟
حقق MROCKS سعرًا قياسيًا قدره 0.00798221 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MROCKS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00084629 MROCKS.
ما هو حجم تداول MROCKS؟
حجم تداول MROCKS المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MROCKS هذا العام؟
قد يرتفع MROCKS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MROCKS لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Moon Rocks (MROCKS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

