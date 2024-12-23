سعر MooMoo Token (MOO)
سعر MooMoo Token (MOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 408.38K. يتم تحديث سعر MOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MooMoo Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K
- تغيير سعر MooMoo Token خلال اليوم هو -1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 812.00M
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خلال اليوم، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.96%
|30 يوم
|$ 0
|-25.41%
|60 يوم
|$ 0
|-83.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MooMoo Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.27%
-1.96%
-22.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.
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