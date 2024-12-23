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سعر MooMoo Token (MOO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 408.38K . يتم تحديث سعر MOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MooMoo Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09K - تغيير سعر MooMoo Token خلال اليوم هو -1.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 812.00M

أداء سعر MooMoo Token (MOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MooMoo Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.96% 30 يوم $ 0 -25.41% 60 يوم $ 0 -83.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MooMoo Token (MOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MooMoo Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00457964$ 0.00457964 $ 0.00457964 تغير السعر (1 ساعة) -2.27% تغير السعر (1يوم) -1.96% تغير السعر (7 أيام) -22.99%

معلومات سوق MooMoo Token (MOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: