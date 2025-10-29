معلومات سعر Moolah (MOOLAH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00984446 $ 0.00984446 $ 0.00984446 24 ساعة منخفض $ 0.01088165 $ 0.01088165 $ 0.01088165 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00984446$ 0.00984446 $ 0.00984446 24 ساعة مرتفع $ 0.01088165$ 0.01088165 $ 0.01088165 عالية طوال الوقت $ 0.01204979$ 0.01204979 $ 0.01204979 أدنى سعر $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) +7.52% تغير السعر (7 أيام) +101.62% تغير السعر (7 أيام) +101.62%

سعر Moolah (MOOLAH) في الوقت الحقيقي هو $0.01080646. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOOLAH بين أدنى سعر $ 0.00984446 وأعلى سعر $ 0.01088165، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOOLAH على الإطلاق هو $ 0.01204979، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0034949.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOOLAH -0.26% على مدار الساعة الماضية، +7.52% على مدار 24 ساعة، و +101.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Moolah (MOOLAH)

القيمة السوقية $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.80M$ 10.80M $ 10.80M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moolah هي $ 10.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOOLAH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.80M.