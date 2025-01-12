سعر MonkeyAI (MONKEYAI)
سعر MonkeyAI (MONKEYAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.97K. يتم تحديث سعر MONKEYAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MonkeyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71K
- تغيير سعر MonkeyAI خلال اليوم هو +3.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 959.33M
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خلال اليوم، كان سعر MonkeyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MonkeyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MonkeyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MonkeyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.35%
|30 يوم
|$ 0
|-77.47%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MonkeyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+3.35%
-35.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting.
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