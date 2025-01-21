سعر Monk (MONK)
سعر Monk (MONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Monk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02
- تغيير سعر Monk خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MONK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MONK.
خلال اليوم، كان سعر Monk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Monk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Monk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Monk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-40.97%
|60 يوم
|$ 0
|+2.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Monk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+11.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MONK is a coin that will offer Masternode Tracking and Monitoring services. These Services will be enhanced step.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MONK إلى AUD
A$--
|1 MONK إلى GBP
￡--
|1 MONK إلى EUR
€--
|1 MONK إلى USD
$--
|1 MONK إلى MYR
RM--
|1 MONK إلى TRY
₺--
|1 MONK إلى JPY
¥--
|1 MONK إلى RUB
₽--
|1 MONK إلى INR
₹--
|1 MONK إلى IDR
Rp--
|1 MONK إلى PHP
₱--
|1 MONK إلى EGP
￡E.--
|1 MONK إلى BRL
R$--
|1 MONK إلى CAD
C$--
|1 MONK إلى BDT
৳--
|1 MONK إلى NGN
₦--
|1 MONK إلى UAH
₴--
|1 MONK إلى VES
Bs--
|1 MONK إلى PKR
Rs--
|1 MONK إلى KZT
₸--
|1 MONK إلى THB
฿--
|1 MONK إلى TWD
NT$--
|1 MONK إلى CHF
Fr--
|1 MONK إلى HKD
HK$--
|1 MONK إلى MAD
.د.م--