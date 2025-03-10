سعر MISHA (MISHA)
سعر MISHA (MISHA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.91K. يتم تحديث سعر MISHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MISHA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.17K
- تغيير سعر MISHA خلال اليوم هو -5.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر MISHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MISHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MISHA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MISHA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.38%
|30 يوم
|$ 0
|-14.22%
|60 يوم
|$ 0
|-60.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MISHA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+14.40%
-5.38%
-33.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.
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