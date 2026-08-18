سعر Mirror اليوم

السعر المباشر لمشروع Mirror (MIRROR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIRROR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIRROR.

يحتل Mirror حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 26,455، مع عرض متداول قدره 100.00B MIRROR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIRROR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIRROR بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+2.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Mirror (MIRROR)

القيمة السوقية $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 26.46K$ 26.46K $ 26.46K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Mirror هي $ 26.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MIRROR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.46K.