سعر Mintly اليوم

السعر المباشر لمشروع Mintly (MLY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MLY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MLY.

يحتل Mintly حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,572، مع عرض متداول قدره 420.00M MLY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MLY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00348101، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MLY بمقدار +1.12% خلال الساعة الماضية و+2.55% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 307.53.

معلومات سوق Mintly (MLY)

القيمة السوقية $ 58.57K$ 58.57K $ 58.57K الحجم (24 ساعة) $ 307.53$ 307.53 $ 307.53 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 139.46K$ 139.46K $ 139.46K إمداد دورة التداول 420.00M 420.00M 420.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Mintly هي $ 58.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 307.53. العرض المتداول لـ MLY يبلغ 420.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.46K.