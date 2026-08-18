سعر minotaur اليوم

السعر المباشر لمشروع minotaur (SN112) اليوم هو $ 0.454041، مع تغير بنسبة 3.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN112 الحالي إلى USD هو $ 0.454041 لكل SN112.

يحتل minotaur حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,094,423، مع عرض متداول قدره 2.41M SN112. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN112 بين $ 0.430602 (أدنى) و$ 0.458727 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.52، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01141805.

على المدى القصير، تحرك SN112 بمقدار +0.22% خلال الساعة الماضية و-10.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 101.63K.

معلومات سوق minotaur (SN112)

القيمة السوقية $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M الحجم (24 ساعة) $ 101.63K$ 101.63K $ 101.63K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M إمداد دورة التداول 2.41M 2.41M 2.41M إجمالي العرض 2,410,391.990450373 2,410,391.990450373 2,410,391.990450373

القيمة السوقية الحالية لـ minotaur هي $ 1.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 101.63K. العرض المتداول لـ SN112 يبلغ 2.41M، مع إجمالي عرض 2410391.990450373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.