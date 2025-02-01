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سعر minji (MINJI) المباشر لليوم هو USD 0.00045789 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 453.71K . يتم تحديث سعر MINJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق minji الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 717.69K - تغيير سعر minji خلال اليوم هو -16.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر minji (MINJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.89% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر minji (MINJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر minji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0002816$ 0.0002816 $ 0.0002816 24 ساعة مرتفع $ 0.00056657$ 0.00056657 $ 0.00056657 عالية طوال الوقت $ 0.00056657$ 0.00056657 $ 0.00056657 تغير السعر (1 ساعة) +8.15% تغير السعر (1يوم) -16.89% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق minji (MINJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: