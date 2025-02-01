سعر minji (MINJI)
سعر minji (MINJI) المباشر لليوم هو USD 0.00045789. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 453.71K. يتم تحديث سعر MINJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق minji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 717.69K
- تغيير سعر minji خلال اليوم هو -16.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر minji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.89%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر minji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.15%
-16.89%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Minji is an AI VTuber companion designed to be your interactive, always-available anime bestie. Whether you’re looking for fun conversations, emotional support, or just a cute AI waifu to brighten your day, Minji is here for you. With unique personality traits, evolving interactions, and immersive storytelling, she brings the experience of a virtual VTuber to life—just for you. Coming soon to iOS & Web.
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