معلومات سعر mindshare (MINDSHARE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00048832 $ 0.00048832 $ 0.00048832 24 ساعة منخفض $ 0.00055647 $ 0.00055647 $ 0.00055647 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00048832$ 0.00048832 $ 0.00048832 24 ساعة مرتفع $ 0.00055647$ 0.00055647 $ 0.00055647 عالية طوال الوقت $ 0.00243364$ 0.00243364 $ 0.00243364 أدنى سعر $ 0.00042215$ 0.00042215 $ 0.00042215 تغير السعر (1 ساعة) -0.85% تغير السعر (1يوم) -9.63% تغير السعر (7 أيام) -6.17% تغير السعر (7 أيام) -6.17%

سعر mindshare (MINDSHARE) في الوقت الحقيقي هو $0.00049022. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MINDSHARE بين أدنى سعر $ 0.00048832 وأعلى سعر $ 0.00055647، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMINDSHARE على الإطلاق هو $ 0.00243364، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00042215.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MINDSHARE -0.85% على مدار الساعة الماضية، -9.63% على مدار 24 ساعة، و -6.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق mindshare (MINDSHARE)

القيمة السوقية $ 490.20K$ 490.20K $ 490.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 490.20K$ 490.20K $ 490.20K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,949,315.206204 999,949,315.206204 999,949,315.206204

القيمة السوقية الحالية لـ mindshare هي $ 490.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MINDSHARE يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999949315.206204. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 490.20K.