سعر Minds (MINDS)
سعر Minds (MINDS) المباشر لليوم هو USD 0.02689234. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.57K. يتم تحديث سعر MINDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Minds الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.58
- تغيير سعر Minds خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.09M
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خلال اليوم، كان سعر Minds مقابل USD هو $ -0.00019944715083749 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Minds مقابل USD هو $ -0.0026594588 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Minds مقابل USD هو $ +0.0029755110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Minds مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00019944715083749
|-0.73%
|30 يوم
|$ -0.0026594588
|-9.88%
|60 يوم
|$ +0.0029755110
|+11.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Minds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.50%
-0.73%
-14.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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