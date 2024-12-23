احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MINDS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MINDS.

سعر Minds (MINDS) المباشر لليوم هو USD 0.02689234 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 244.57K . يتم تحديث سعر MINDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Minds الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.58 - تغيير سعر Minds خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.09M

أداء سعر Minds (MINDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Minds مقابل USD هو $ -0.00019944715083749 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Minds مقابل USD هو $ -0.0026594588 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Minds مقابل USD هو $ +0.0029755110 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Minds مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00019944715083749 -0.73% 30 يوم $ -0.0026594588 -9.88% 60 يوم $ +0.0029755110 +11.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Minds (MINDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Minds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02592371$ 0.02592371 $ 0.02592371 24 ساعة مرتفع $ 0.02722699$ 0.02722699 $ 0.02722699 عالية طوال الوقت $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 تغير السعر (1 ساعة) +2.50% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) -14.70%

معلومات سوق Minds (MINDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: