سعر MindAI (MDAI)
سعر MindAI (MDAI) المباشر لليوم هو USD 4.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.25M. يتم تحديث سعر MDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MindAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.30K
- تغيير سعر MindAI خلال اليوم هو +4.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 946.98K
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خلال اليوم، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +0.18464 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +2.1604865260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +1.5592759750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +2.3511538480626444 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.18464
|+4.29%
|30 يوم
|$ +2.1604865260
|+48.12%
|60 يوم
|$ +1.5592759750
|+34.73%
|90 يوم
|$ +2.3511538480626444
|+109.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MindAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.80%
+4.29%
-12.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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