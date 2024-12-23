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سعر MindAI (MDAI) المباشر لليوم هو USD 4.49 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.25M . يتم تحديث سعر MDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MindAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.30K - تغيير سعر MindAI خلال اليوم هو +4.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 946.98K

أداء سعر MindAI (MDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +0.18464 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +2.1604865260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +1.5592759750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MindAI مقابل USD هو $ +2.3511538480626444 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.18464 +4.29% 30 يوم $ +2.1604865260 +48.12% 60 يوم $ +1.5592759750 +34.73% 90 يوم $ +2.3511538480626444 +109.93%

تحليل سعر MindAI (MDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MindAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.95$ 3.95 $ 3.95 24 ساعة مرتفع $ 4.5$ 4.5 $ 4.5 عالية طوال الوقت $ 32.06$ 32.06 $ 32.06 تغير السعر (1 ساعة) +4.80% تغير السعر (1يوم) +4.29% تغير السعر (7 أيام) -12.29%

معلومات سوق MindAI (MDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: