معلومات سعر MicroBuy Bot (MICROBUY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00189287$ 0.00189287 $ 0.00189287 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -3.84% تغير السعر (7 أيام) -23.17% تغير السعر (7 أيام) -23.17%

سعر MicroBuy Bot (MICROBUY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MICROBUY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMICROBUY على الإطلاق هو $ 0.00189287، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MICROBUY -0.21% على مدار الساعة الماضية، -3.84% على مدار 24 ساعة، و -23.17% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MicroBuy Bot (MICROBUY)

القيمة السوقية $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999 999,999,999.9999999

القيمة السوقية الحالية لـ MicroBuy Bot هي $ 34.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MICROBUY يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999999.9999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.14K.