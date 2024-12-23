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سعر michi ($MICHI) المباشر لليوم هو USD 0.123157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.43M . يتم تحديث سعر $MICHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق michi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.96M - تغيير سعر michi خلال اليوم هو +1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 555.77M

أداء سعر michi ($MICHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر michi مقابل USD هو $ +0.00171966 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر michi مقابل USD هو $ -0.0776995296 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر michi مقابل USD هو $ -0.0694287365 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر michi مقابل USD هو $ -0.04549494206856612 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00171966 +1.42% 30 يوم $ -0.0776995296 -63.08% 60 يوم $ -0.0694287365 -56.37% 90 يوم $ -0.04549494206856612 -26.97%

تحليل سعر michi ($MICHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر michi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.117512$ 0.117512 $ 0.117512 24 ساعة مرتفع $ 0.134151$ 0.134151 $ 0.134151 عالية طوال الوقت $ 0.587659$ 0.587659 $ 0.587659 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) +1.42% تغير السعر (7 أيام) -34.57%

معلومات سوق michi ($MICHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: