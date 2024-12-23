سعر michi ($MICHI)
سعر michi ($MICHI) المباشر لليوم هو USD 0.123157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 68.43M. يتم تحديث سعر $MICHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق michi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.96M
- تغيير سعر michi خلال اليوم هو +1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 555.77M
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خلال اليوم، كان سعر michi مقابل USD هو $ +0.00171966 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر michi مقابل USD هو $ -0.0776995296 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر michi مقابل USD هو $ -0.0694287365 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر michi مقابل USD هو $ -0.04549494206856612 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00171966
|+1.42%
|30 يوم
|$ -0.0776995296
|-63.08%
|60 يوم
|$ -0.0694287365
|-56.37%
|90 يوم
|$ -0.04549494206856612
|-26.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر michi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+1.42%
-34.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture.
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