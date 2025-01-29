سعر MetYa (MET)
سعر MetYa (MET) المباشر لليوم هو USD 0.206668. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetYa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 806.24K
- تغيير سعر MetYa خلال اليوم هو +5.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ +0.01031032 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01031032
|+5.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetYa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
+5.25%
-19.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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