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سعر MetYa (MET) المباشر لليوم هو USD 0.206668 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetYa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 806.24K - تغيير سعر MetYa خلال اليوم هو +5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MetYa (MET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ +0.01031032 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetYa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01031032 +5.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MetYa (MET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetYa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.196176$ 0.196176 $ 0.196176 24 ساعة مرتفع $ 0.221666$ 0.221666 $ 0.221666 عالية طوال الوقت $ 0.483186$ 0.483186 $ 0.483186 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) +5.25% تغير السعر (7 أيام) -19.23%

معلومات سوق MetYa (MET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: