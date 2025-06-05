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سعر METERA (METERA) المباشر لليوم هو USD 0.00149745 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 767.06K . يتم تحديث سعر METERA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق METERA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر METERA خلال اليوم هو -6.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 502.09M

أداء سعر METERA (METERA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر METERA (METERA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر METERA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0014878$ 0.0014878 $ 0.0014878 24 ساعة مرتفع $ 0.00161158$ 0.00161158 $ 0.00161158 عالية طوال الوقت $ 0.00220871$ 0.00220871 $ 0.00220871 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) -6.21% تغير السعر (7 أيام) -17.10%

معلومات سوق METERA (METERA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: