سعر METERA (METERA)
سعر METERA (METERA) المباشر لليوم هو USD 0.00149745. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 767.06K. يتم تحديث سعر METERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق METERA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر METERA خلال اليوم هو -6.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 502.09M
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خلال اليوم، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر METERA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر METERA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
-6.21%
-17.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.
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