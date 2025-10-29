سعر MetaMask USD المباشر اليوم هو 1.001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر MetaMask USD المباشر اليوم هو 1.001 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 MUSD إلى USD:

$1
$1$1
-0.10%1D
mexc
USD
مخطط أسعار MetaMask USD (MUSD) المباشر
معلومات سعر MetaMask USD (MUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.997354
$ 0.997354$ 0.997354
24 ساعة منخفض
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 ساعة مرتفع

$ 0.997354
$ 0.997354$ 0.997354

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.925488
$ 0.925488$ 0.925488

+0.14%

+0.17%

+0.05%

+0.05%

سعر MetaMask USD (MUSD) في الوقت الحقيقي هو $1.001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MUSD بين أدنى سعر $ 0.997354 وأعلى سعر $ 1.004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMUSD على الإطلاق هو $ 1.085، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.925488.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MUSD +0.14% على مدار الساعة الماضية، +0.17% على مدار 24 ساعة، و +0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MetaMask USD (MUSD)

$ 45.26M
$ 45.26M$ 45.26M

--
----

$ 45.26M
$ 45.26M$ 45.26M

45.22M
45.22M 45.22M

45,223,564.811137
45,223,564.811137 45,223,564.811137

القيمة السوقية الحالية لـ MetaMask USD هي $ 45.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MUSD يبلغ 45.22M، مع إجمالي عرض 45223564.811137. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.26M.

سجل سعر MetaMask USD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaMask USD مقابل USD هو $ +0.00173209 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaMask USD مقابل USD هو $ +0.0020582562 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaMask USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaMask USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00173209+0.17%
30 يوم$ +0.0020582562+0.21%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو MetaMask USD ( MUSD )

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر MetaMask USD (MUSD)

الموقع الرسمي

توقعات سعر MetaMask USD (USD)

كم ستكون قيمة MetaMask USD (MUSD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك MetaMask USD (MUSD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة MetaMask USD.

تحقق الآن من توقعات سعر MetaMask USD!

عملة MUSD إلى العملات المحلية

توكنوميكس MetaMask USD (MUSD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MetaMask USD (MUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MUSD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول MetaMask USD (MUSD)

كم يساوي MetaMask USD (MUSD) اليوم؟
سعر MUSD المباشر في USD هو USD 1.001، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MUSD إلى USD الحالي؟
سعر MUSD إلى USD الحالي هو $ 1.001. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ MetaMask USD ؟
القيمة السوقية لعملة MUSD هي $ 45.26M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MUSD؟
العرض المتداول لتوكن MUSD هو 45.22M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MUSD؟
حقق MUSD سعرًا قياسيًا قدره 1.085 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MUSD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.925488 MUSD.
ما هو حجم تداول MUSD؟
حجم تداول MUSD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MUSD هذا العام؟
قد يرتفع MUSD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MUSD لمزيد من التحليل المتعمق.
