معلومات سعر MetaMask USD (MUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.997354 $ 0.997354 $ 0.997354 24 ساعة منخفض $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.997354$ 0.997354 $ 0.997354 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 أدنى سعر $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.17% تغير السعر (7 أيام) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.05%

سعر MetaMask USD (MUSD) في الوقت الحقيقي هو $1.001. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MUSD بين أدنى سعر $ 0.997354 وأعلى سعر $ 1.004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMUSD على الإطلاق هو $ 1.085، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.925488.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MUSD +0.14% على مدار الساعة الماضية، +0.17% على مدار 24 ساعة، و +0.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MetaMask USD (MUSD)

القيمة السوقية $ 45.26M$ 45.26M $ 45.26M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.26M$ 45.26M $ 45.26M إمداد دورة التداول 45.22M 45.22M 45.22M إجمالي العرض 45,223,564.811137 45,223,564.811137 45,223,564.811137

القيمة السوقية الحالية لـ MetaMask USD هي $ 45.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MUSD يبلغ 45.22M، مع إجمالي عرض 45223564.811137. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.26M.