سعر Metalos اليوم

السعر المباشر لمشروع Metalos (METALOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METALOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل METALOS.

يحتل Metalos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18.003,61، مع عرض متداول قدره 1,00B METALOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METALOS بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00565956، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك METALOS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-%8,88 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Metalos (METALOS)

القيمة السوقية $ 18,00K$ 18,00K $ 18,00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18,00K$ 18,00K $ 18,00K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Metalos هي $ 18,00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ METALOS يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18,00K.