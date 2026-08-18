سعر Metafox اليوم

السعر المباشر لمشروع Metafox (FOX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOX.

يحتل Metafox حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 27,431، مع عرض متداول قدره 10.00B FOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOX بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+0.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Metafox (FOX)

القيمة السوقية $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metafox هي $ 27.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOX يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.43K.